© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juve più forte di tutti e anche della Samp ma nella gara di ieri la gestione del Var ha lasciato ampiamente a desiderare. "E' stata una bella partita ma gli episodi poi hanno lasciato a desiderare, sia per i bianconeri che per i blucerchiati", dice Antonello Cuccureddu, ex difensore juventino, ai microfoni di Tim Gate. "Sono stati concessi due rigori per me inesistenti, però questo è il Var. Credo che si debba cambiare qualcosa, dare due penalty così a mio parere non è corretto. Dispiace per il calcio. Non è possibile che uno salti in area e se a palla gli sbatte sul braccio è rigore. Se ci fosse volontarietà è un conto, ma ieri ad esempio Emre Can guardava anche da un'altra parte...E poi non c'è uniformità tra partita e partita. Un peccato, perchè così si rovinano le partite ed è stato anche un guaio per la Samp fermo restando che la Juve è superiore"