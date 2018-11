Cudicini: "Tottenham in gran forma. Wembley un campo di patate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Cudicini, storico ex portiere del Chelsea ora collaboratore di Maurizio Sarri, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della prossima sfida tra il Tottenham e l'Inter: "I nerazzurri devono temere l'aggressività iniziale e le ripartenze veloci. Nella prima mezz'ora di sabato (Gli Spurs hanno battuto il Chelsea per 3-1 n.d.r.) la spinta del Tottenham è stata incredibile. E' impressionante anche la fase di riconquista del pallone, con il rilancio rapidissimo dell'azione. Un consiglio? Entrare in campo con il motore già caldo. Bisogna essere pronti per l'assalto del Tottenham. Sono in una grande condizione di forma. Sono tanti giocatori che formano un gruppo importante, da Alli a Kane passando per Eriksen e Son. Il campo di Wembley? La situazione è leggermente migliorata, ma il fondo resta un campo di patate. Giocare con questo prato non è facile".