Culina sull'ex compagno Piatek: "Finirà al Napoli o alla Juventus"

Antonini Čulina, centrocampista ex Spezia e Varese adesso al KS Cracovia, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del bomber del Genoa Krysztof Piatek, suo ex compagno di squadra: "Un mio compagno sostiene che finirà o alla Juventus o al Napoli. Per me ha la qualità per giocare in una grande squadra, ha fame, personalità, vuole sempre di più. Sicuro avrà parlato della città di Napoli con Milik e Zielinski in Nazionale. Io gli mando sempre i complimenti dopo ogni partita, non credo sia sorpreso dei risultati attuali, Kryzstof è uno che crede tanto in se stesso, sa di essere molto forte, non saranno contentissimi i miei dirigenti, ora vale tantissimo, e lo hanno ceduto per soli 4 milioni".