Cultura e solidarietà, 7 e 8 ottobre i protagonisti del calcio a Palermo

Due giornate di calcio, cultura e solidarietà a Palermo. Appuntamento al 7 e 8 ottobre al Circolo del Tennis di Viale del Fante, 3 con i protagonisti del calcio italiano. Agenti, direttori sportivi e allenatori. Il mondo del pallone si sposta nel capoluogo siciliano per due giorni grazie a Conference403 che in collaborazione con AvvocatiCalcio, Infinity Global Sports, FTA CONSULTING e il Don Bosco Ranchibile è ormai alla settima manifestazione a sfondo culturale e sportivo con finalità sociali. Alla due giorni di meeting e conferenze nelle quali verranno affrontate diverse tematiche, dal diritto sportivo al calciomercato fino all’attualità e il cui ricavato dei ticket d’ingresso verrà devoluto interamente all’Oratorio Salesiano Santa Chiara parteciperanno grandi personalità del calcio. “Conference403 raddoppia, quello che è ormai un tradizionale appuntamento palermitano con il grande calcio si svolgerà su due giornate nelle quali si alterneranno grandi allenatori, dirigenti ed ex allenatori. Saranno due giornate di intensa cultura calcistica”, garantisce l’avvocato Claudio Pasqualin, componente del Consiglio Direttivo di Conference403. Con lui ci saranno anche Rino Foschi che racconterà le sue verità sul fallimento del Palermo, l’ex ds del Brescia Gianluca Nani, il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo, Mauro Meluso del Lecce, Piero Accardi dell’Empoli, Giorgio Perinetti, Raffaele Rubino e Sandro Porchia del Trapani, Leandro Rinaudo del Palermo e gli operatori di mercato Patrick Bastianelli, Beppe Accardi, Antonio Imborgia e l’avvocato esperto di diritto sportivo Luciano Ruggiero Malagnini oltreché l’ex allenatore del Palermo e dell’Under 21 Devis Mangia insieme a Pasquale Marino. Sarà presente anche l’ex attaccante del Chievo Verona, oggi uomo mercato del club gialloblù, Sergio Pellissier che ritirerà il premio “Una vita per il calcio” ideato da FTA. Per partecipare è sufficiente visitare la pagina Facebook di Conference403 e completare la procedura. Al termine della due giorni, il martedì pomeriggio, si terrà un sorteggio maglie il cui ricavato andrà anche in questo caso al Santa Chiara di Palermo.