Curva chiusa dopo Juve-Napoli: il club ha presentato ricorso

Decisione giudice sportivo per cori razzisti in gara col Napoli

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - La Juventus ricorre contro la decisione del giudice sportivo della serie A di chiudere per un turno la curva dell'Allianz Stadium per i cori di insulto di matrice territoriale nei confronti del Napoli e per un coro razzista all'indirizzo di Koulibaly in occasione della partita di sabato 29 settembre. A renderlo noto è lo stesso club bianconero.