Curva Sud Vicenza: "Errore farsi prendere dalla frenesia. Stadio già intitolato a una leggenda"

La Curva Sud del Vicenza con un comunicato ha voluto far sentire la propria voce in merito all’ipotesi, una fra le tante, di intitolare lo Stadio Romeo Menti a Paolo Rossi dopo la recente scomparsa dell’ex campione del Mondo. Un comunicato in cui si spiega che togliere l’intitolazione a Menti, morto nella tragedia di Superga, sarebbe un errore:

“Questo 2020 è stato per i nostri colori un anno drammatico e doloroso, che ha portato via atleti e leggende del nostro amato Lane.

La nostra comunità, già duramente colpita, ha dovuto affrontare anche la scomparsa di un campione (in campo, ma soprattutto fuori) come Paolo Rossi. Una perdita che ci ha segnato profondamente per quel legame unico che ha unito Vicenza ed il Vicenza all’uomo che affettuosamente ricordiamo come “Pablito”. Il dovere nostro e di tutta la tifoseria è onorare nel modo più giusto possibile questa figura sportiva ed umana, così che le generazioni future possano ricordare cos’è il Lane, cos’è la sua gente e chi sono i suoi campioni. Sarebbe tuttavia un errore farsi prendere dalla frenesia e dall’irrazionalità, con proposte di onorificenze che si scontrano con la storia ed il rispetto del passato.

Proprio in questi giorni molte voci si sono levate per intitolare lo stadio a Paolo Rossi (per noi la Curva è già Moreno Toniolo), decisione sicuramente importante che per un campione come lui sarebbe giustissima. Ma, c’è un ma… Questo stadio, anzi la nostra Casa, è intitolato ad un’altra grande leggenda vicentina che ha fatto la storia del calcio italiano e che purtroppo ci ha lasciati in quel tragico incidente di Superga: ROMEO MENTI.

Romeo Menti è un’icona non solo del Lane, ma del calcio tutto e togliergli il nome farebbe infuriare anche lo stesso Paolo, che in quel campo ha scritto la sua e la nostre più importanti imprese. Come Curva abbiamo fatto e faremo di tutto per ricordare degnamente il nostro Pablito, senza dimenticarci, né ora né mai, di tutti quegli eroi che hanno scritto pagine importanti con quella R stampata sul petto!”.