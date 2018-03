Cutrone dopo il ko: "A testa alta, fiero di far parte del Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha sfiorato il gol a Londra contro l'Arsenal, ora Patrick Cutrone ha commentato l'eliminazione del Milan in Europa League attraverso il suo profilo Instagram. "A testa alta! Fiero di far parte di questo gruppo! Grazie del vostro sostegno in questo cammino europeo! Forza Milan", le parole dell'attaccante rossonero ai tifosi milanisti.