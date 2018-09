© foto di Fabrizio Pozzi

L'ex centrocampista Gaetano D’Agostino, attuale tecnico dell'Alessandria, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando della sfida di sabato tra il Napoli e la Fiorentina. "Mi aspetto una bella partita contro la Viola. Il Napoli deve riprendersi dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Deve cambiare l’approccio alle partite, non può andare sempre sotto e poi ribaltare. Come giocate individuali e come valore tecnico il Napoli è davvero tra le più forti. Ma anche la Fiorentina lo è, Pioli lavora bene, la squadra è giovane, ha senso di appartenenza e giocano bene in gruppo. Non ci sono giocatori che spiccano, ma portano tutti avanti bene il progetto di Pioli. Possono giocarsela e dare fastidio a tutti. Hamsik regista? Può giocare ovunque ma questo nuovo ruolo limita un po’ le sue caratteristiche, ha meno tempo e spazio per andare a rete, cosa a cui ci aveva abituato".