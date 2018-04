D'Agostino sul Napoli: "Giusto che Milik e Diawara giochino dall'inizio"

© foto di Federico De Luca

A Radio Crc è intervenuto Gaetano D'Agostino, allenatore ed ex centrocampista. Queste alcune delle dichiarazioni riportate da Tuttonapoli.net: "Seguo diversi allenatori, tra cui Sarri. I suoi principi di gioco mi piacciono molto e cerco di studiarlo, analizzo le partite, ma mi piacerebbe venire a Napoli e vederlo allenare la squadra. La Juve ha più alternative rispetto al Napoli, ma il campionato non è ancora deciso. Ad oggi, la squadra azzurra vive un calo fisiologico ed è per questo che deve giocare chi sta meglio nel Napoli: Jorginho e Mertens hanno fatto molto bene, ma se Milik e Diawara stanno meglio è giusto che diano il proprio contributo sin dall'inizio".