L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni sulla panchina della Juventus e l'addio di Daniele De Rossi dalla Roma: "Inzaghi? Penso sia ancora presto per andare alla Juventus, sarebbe un investimento perché non so quanto sia pronto per gestire uno spogliatoio di grandi campioni. Fossi la Juventus, sceglierei Sarri che fa giocare bene le squadre. Da ex giocatore, sono dispiaciutissimo del trattamento che la Roma ha riservato a De Rossi. Un personaggio che ha dedicato la sua vita alla Roma. Se la decisione è arrivata dall'Inghilterra, tutto torna...".