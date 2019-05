L'ex giocatore della Lazio Vincenzo D'Amico è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla corsa Champions: "La Roma ha perso due punti importanti che gli avrebbero permesso di giocare le prossime gare con maggiore ottimismo. Secondo me Inter e Atalanta andranno in Champions League. Sono le due squadre che stanno meglio, i bergamaschi in questo momento sono i più forti del campionato. Le altre squadre stanno trovando troppe difficioltà: i giochi sono fatti".