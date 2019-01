Andrea D'Amico, noto agente, ha parlato del mercato invernale appena iniziato attraverso Sportmediaset.it. "Credo che sarà un 'mercatino', anche se non dovrei dirlo. La situazione di classifica è molto particolare, difficile che chi si trova in una situazione tranquilla possa pensare di fare un vero salto di qualità. Chi lotta per salvarsi è giusto che pensi a qualche cambiamento. E poi c'è il Milan. Consigli per Gattuso? Il Milan ha bisogno di due centrocampisti, come minimo. Sta trattando Sensi che è un buon giocatore, ma secondo me non basta. Mi fa ridere chi critica Gattuso, visto tutto quello che gli è successo. Per la rosa che ha sta galleggiando bene, con un paio di centrocampisti in grado di dare sostanza alla squadra sicuramente potrà dare di più. Scambio Higuain-Morata? Per me non andrebbe fatto. Higuain è un grande attaccante e non merita tutte quelle critiche. Un attaccante deve essere messo nelle condizioni giuste per rendere al massimo delle sue possibilità, Higuain non ha mai avuto questo supporto", ha detto il procuratore.