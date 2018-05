D'amico su Higuain: "Ha l'età giusta per cambiare. Lascerà la Juventus"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Andrea D'Amico, noto agente di calciatori, ha parlato ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione Tutti Convocati. “Giovinco resta a Toronto e spero che Mancini lo prenda in considerazione. Criscito? E’ tornato in Italia e anche in Nazionale. Higuain? Ha l'età giusta per una cessione; credo partirà. E' stato preso per l'obiettivo Champions non arrivato. Zidane secondo me resterà fermo un anno al pari di Antonio Conte, per il Real Madrid penso a Blanc".