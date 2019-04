D'Amico: "Vorrei Gasperini alla Juventus. Insigne? Non è un top"

L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su MC Sport nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sul futuro della Juventus: "Non credo nel ritorno di Conte, ma mi stuzzicherebbe. Mi piacerebbe vedere Gasperini sulla panchina della Juventus: questo club ha bisogno di qualcuno che faccia giocare bene la squadra oltre che a vincere come hanno fatto Conte e Allegri. Punterei su Gasperini perché la brutta avventura del tecnico all'Inter gli ha dato tanta esperienza".

Sul Napoli e il momento di Lorenzo Insigne.

"Seguo Insigne da Pescara, è rimasto quello lì. È come Di Natale, fuori dalle Alpi non conta più. Non incide più di tanto come fa in Italia: non basta per essere considerato un grande giocatore. La rosa del Napoli è modesta per una squadra che punta a vincere lo scudetto: molti giocatori non sono all'altezza".