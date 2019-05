D. Pochettino: "Ritorno in Italia? Sarebbe bello. Allegri ha fatto bene"

Nel corso della trasmissione 'Social Club', in onda su Radio Bianconera, è intervenuto Daniel Pochettino, cugino dell’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino. È stata l’occasione di parlare anche dell’accostamento del tecnico alla Juventus: “Come si pronuncia il cognome? All’italiana. In Argentina è stato parafrasato diversamente”.

Il ritorno in Italia: “Si sente a casa quando è in Italia - ha assicurato -. Tra noi cugini, in qualche partita scherzosa, avevo detto che per tornare Maurizio in Italia gli dicevamo che doveva assaggiare la bagna cauda. Lui poi in seguito ci ha detto che voleva tornare per assaggiare i piatti tipici piemontesi. C’è proprio un’intervista relativa a questo. A lui piacerebbe tornare nella terra dei suoi avi. In qualche modo dovremo convincerlo a tornare”.

Sulla panchina della Juventus: “Allegri ha fatto sicuramente bene, è mancato qualche risultato per un insieme di cose. Su Pochettino abbiamo fiducia, anche perché non è che due per tre gli fanno un acquisto. Questo allenatore sta facendo bene da molti anni, si è fatto notare particolarmente. Quest’anno ancor di più ha raggiunto notevoli risultati. Siamo già pronti a poterlo riabbracciare. Faremo il tifo per lui perché è nel nostro cuore».

Chiosa sulla finale di Champions: “Non mancherà l’emozione. Noi stiamo organizzando un maxi-schermo nel paese per permettere a diversi biellesi di guardare la partita. Già arrivare lì è un grandissimo risultato, perché il Tottenham non era mai arrivato in finale”.