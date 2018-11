© foto di Federico Gaetano

Il tecnico Delio Rossi, attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della formazione azzurra. "Mi aspettavo di vedere il Napoli così a questo punto, già l'anno scorso ha tenuto testa alla Juventus e quest'anno ha sostituito un grande allenatore con un altro grandissimo allenatore come Ancelotti. E' stato bravo Carlo a portare le sue idee, mantenendo credibilità e facendo sentire la fiducia ai calciatori. Insigne? E' un giocatore evoluto, non è un problema per lui giocare due metri più a destra o più a sinistra. Ancelotti gli ha tolto l'incombenza di rientrare in difesa", ha detto.