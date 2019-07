Da Aic progetto contro violenza su donne

Il simbolo della campagna presentata a Vicenza è il narciso

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - VICENZA, 1 LUG - L'Assocalciatori ha presentato a Vicenza il progetto "#Facciamogliuomini", volto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, in attuazione della convenzione di Istanbul. Il simbolo della campagna è il narciso, un fiore che a causa delle leggende e delle simbologie che lo circondano è diventato anche un vero e proprio aggettivo declinato al maschile, dal significato tutt'altro che positivo. L'obiettivo del progetto è quello di stravolgere l'accezione negativa del termine, rendendo il 'narciso' un simbolo di rispetto e amore per gli altri, specialmente per le donne. Sostenuto dal dipartimento delle Pari opportunità, il progetto è stato presentato dal presidente Aic, Damiano Tommasi, insieme a Fabio Poli e Biancamaria Mettifogo, dalla senatrice Daniela Sbrollini, dall'assessore Risorse umane del Comune di Vicenza Valeria Porelli, dalla presidente di 'Donna chiama Donna Onlus' Maria Zatti e dalla direttrice di Sos Villaggi dei bambini di Vicenza Piera Moro.