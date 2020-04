Da Bruno Conti a Paolo Rossi, l'Italia del 1982 al fianco di Falcao contro il Coronavirus

Avversari sul campo al Mondiale di quasi 38 anni fa, ora italiani e brasiliani scendono in campo per la stessa squadra, quella della solidarietà. In contatto telefonico con Bruno Conti, suo amico e compagno ai tempi della Roma e avversario in quel Mondiale - riporta gazzetta.it - Paulo Roberto Falcão ha invitato i campioni dell’Italia del 1982 a produrre un video in sostegno alla causa, come già avevano fatto i nazionali brasiliani di allora. Tredici dei campioni italiani hanno registrato delle testimonianze: nel video Paolo Rossi e compagni mandano le loro parole di sostegno ai brasiliani e alla campagna Mães da Favela. Nella serata italiani, i soldi ricavati con la campagna si aggiravano già attorno al milione di euro.