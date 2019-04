Risultato finale: Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Kean)

Non una bella cartolina, quella arrivata da Cagliari dopo il gol di Moise Kean. L'attaccante a segno per il 2-0 della Juventus al minuto 85 è stato bersagliato dai tifosi sardi con 'buu' razzisti, così come accaduto per Blaise Matuidi: una storia che non ha a nulla a che fare col calcio, di cui avremmo fatto volentieri a meno. Kean sembra essersi arrabbiato e ha sfidato i sostenitori avversari dopo aver ascoltato i cori beceri arrivati dagli spalti, ne è nato un piccolo parapiglia tra i calciatori risolto poi con l'intervento dei compagni di squadra.