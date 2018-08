Da Campbell a Gonzalez, Frosinone-Bologna nel segno del Costa Rica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, domani a Torino potrebbero trovarsi di fronte in campo due connazionali come Joel Campbell e Giancarlo Gonzalez, rispettivamente attaccante del Frosinone e difensore del Bologna. I due hanno condiviso 50 partite con la Nazionale del Costa Rica, compresa quella del 20 giugno 2014 che vide l'Italia di Prandelli sconfitta nel corso del Mondiali brasiliano.