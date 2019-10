Da Chiesa a Castrovilli: il ct Mancini al Franchi per Fiorentina-Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini al Franchi per Fiorentina-Udinese. Come riporta DAZN, sugli spalti del Franchi ci sarebbe anche il ct della Nazionale italiana. Tanti gli osservati speciali in campo: da Federico Chiesa, ormai inamovibile nel suo progetto tecnico-tattico, alla rivelazione viola Gaetano Castrovilli.