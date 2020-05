Da domani riprendono le Messe, Papa Francesco: "Rispettiamo le norme per restare al sicuro"

Da domani, in Italia, sarà nuovamente possibile anche andare a Messa. A esprimersi così sulla riaperture ai fedeli delle chiese del nostro Paese è stato Papa Francesco in persona, al Regina Coeli: "In alcuni Paesi sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli, in altri se ne sta valutando la possibilità. In Italia, da domani, si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo. Ma per favore, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire la salute di ognuno", il suo appello a tutti i credenti.