Da Inglese a Cornelius, il report medico del Parma sulle condizioni dei due attaccanti

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattuina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati scesi in campo ieri sera contro il Bologna hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di forza in palestra seguiti da attivazione tecnica e una partita su porzione ridotta del campo.

Riccardo Gagliolo ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato per Marcello Gazzola e Matteo Scozzarella. Roberto Inglese si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare al soleo destro. Esami strumentali anche per Andreas Cornelius, che hanno evidenziato una distrazione all’adduttore sinistro. I crociati - conclude la nota ufficiale del club - torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.