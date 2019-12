© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria continua la preparazione in vista del derby della Lanterna, in programma sabato sera al “Ferraris”. Sul campo 1 del “Mugnaini” - riporta il sito ufficiale del club blucerchiato - Claudio Ranieri e lo staff hanno radunato i disponibili – ai quali si è aggiunto il portiere dell’U18 Petar Zovko – per un allenamento mattutino a base di esercitazioni tecnico-tattiche, partite a tema, sviluppo della fase offensiva e conclusioni in porta.

Secondo giorno parzialmente in gruppo per Fabio Depaoli, mentre Manolo Gabbiadini, Mehdi Léris e Gastón Ramírez hanno svolto la prima parte della seduta con i compagni e hanno concluso con lavori individuali sul campo. Terapie, fisioterapia e programmato specifico per Jakub Jankto; programma atletico di recupero agonistico per Federico Bonazzoli; piscina per Edgar Barreto. Bartosz Bereszynski ha completato a Poznań la prima fase del recupero e nei prossimi giorni rientrerà a Genova. Domani, venerdì, sempre in mattinata, è in calendario il quarto allenamento settimanale.