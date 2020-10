Da Lecce al Trapani l'italo-svizzero René De Picciotto interessato a far rinascere il club

Nel 2018 nel Lecce del presidente Saverio Sticchi Damiani accolse nella compagine societaria l'imprenditore italo-svizzero René De Picciotto. Oggi lo stesso De Picciotto emerge come interessato ad un altro club del Sud Italia. Si tratta, secondo La Repubblica, del Trapani che il manager pare intenzionato a far rinascere dopo l'estromissione dalla Serie C avvenuta la scorsa settimana. Previsto già un incontro con il sindago della città siciliana Giacomo Tranchida per illustrare il progetto.