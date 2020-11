Da Messi a Ronaldo, Dubai celebra le stelle del pallone

27 dicembre edizione speciale Globe Soccer Awards in era Covid

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Da Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, passando per Robert Lewandowski e Mohamed Salah tutti in campo tra Natale e Capodanno a Dubai per l'ormai consueto appuntamento con le star del calcio negli Emirati Arabi Uniti. Il Dubai Sports Council e i Globe Soccer Awards rafforzano ulteriormente il loro rapporto dodicennale dando luogo il prossimo 27 dicembre all'appuntamento annuale con la Dubai International Sports Conference, insieme con una edizione speciale dei Dubai Globe Soccer Awards che si terrà presso l'Armani Hotel, ai piedi della costruzione più alta del mondo. Nell'anno del Covid-19 e degli stadi deserti, il Dubai Sports Council e Globe Soccer hanno deciso di non rinunciare agli Awards. La Dubai International Sports Conference darà quindi ancora una volta il suo benvenuto ad alcuni dei più illustri giocatori internazionali; mentre i Globe Soccer Awards, che hanno riconosciuto più di 100 vincitori tra coloro che si sono distinti dentro e fuori dal campo, premieranno quest'anno i migliori talenti del momento insieme a ex-calciatori, club e agenti. Per la prima volta quattro premi saranno dedicati alla celebrazione delle migliori performance dal 2001 al 2020, premiando i Migliori del Secolo. "Questa edizione degli Awards - afferma Tommaso Bendoni, CEO di Dubai Globe Soccer - sarà speciale e dedicata ai tanti protagonisti del football che si sono esposti al rischio del virus, rinunciando a vacanze e riposo per offrire le loro prestazioni ogni tre giorni, viaggiando in giro per il mondo e regalando uno svago e distrazione a milioni di persone. Dubai non poteva mancare questo appuntamento, proprio nella stagione più difficile e complicata. È giusto celebrare chi ha meritato e vogliamo farlo anche in segno di buon augurio in vista del 2021, che già si annuncia di speranza e di ripresa con l'auspicato arrivo dei vaccini". I Dubai Globe Soccer Awards saranno trasmessi in diretta via satellite e in streaming in tutto il mondo. (ANSA).