Da Pyongyang con furore: quarta da titolare per Han. Aspettando un gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Pyongyang con furore: Kwang-Song Han lo stiamo scoprendo di partita in partita. Sorprendente col Perugia in Serie B, ora richiamato dal Cagliari in Serie A. Pronto alla quarta gara da titolare: anche contro il Torino il nordocoreano è il grande favorito per affiancare dal primo minuto Pavoletti, "caro leader" dell'attacco cagliaritano. Quarta da titolare in arrivo, con la benedizione di Diego Lopez e l'occhio attento della Juventus. Manca un gol: fin qui solo un assist a referto, nella sua prima stagione tra i grandi. È ora di sbloccarsi?