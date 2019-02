© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo lo avrebbe portato volentieri alla Juventus, lo ha caldeggiato ai bianconeri dopo l’addio improvviso di Medhi Benatia e Fabio Paratici ha anche provato ad accontentarlo, ma il Parma non ha voluto prendere in considerazione l’idea di privarsi di Bruno Alves. Anzi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - per convincerlo a restare ha proposto a Bruno di prolungare di un anno. Così stasera Alves, che a 37 anni si è riscoperto leader, avrà l’ingrato compito di tenere lontano dalla porta quello che lui considera il miglior giocatore della storia.