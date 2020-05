Da Villa Stuart la proposta: test sierologico e tampone. Così il calcio può ripartire

Test sierologico in 8 minuti, tamponi in 20. È questo il nuovo protocollo rapido per i test contro il Coronavirus messo a punto dalla Clinica Villa Stuart di Roma e raccontato da La Gazzetta dello Sport. “Noi non abbiamo alcun ritorno economico - spiega Marco Santini, direttore della clinica - perché non forniamo servizi al pubblico. Ma è un lavoro che potrà tornare utile quando si ripartirà”. In sostanza, con la combinazione dei due test e almeno un paio di macchine per club la copertura sarebbe capillare e garantirebbe di non intasare i laboratori di analisi, dedicati ai cittadini.