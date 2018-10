Dai dissidi all'appoggio: la Lega B e il dietrofront in arrivo su Gravina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo gli attriti dell'estate, anche la Lega Serie B potrebbe votare Gabriele Gravina. Candidato unico e quindi sostanzialmente presidente della FIGC in pectore, nel corso dell'estate l'attuale numero uno della Lega Pro ha vissuto momenti di tensione con la seconda lega dopo la controversa decisione di quest'ultima di bloccare i ripescaggi. Tutto dimenticato? Non proprio, ma Balata e gli altri presidenti hanno sempre chiarito di essere intenzionati ad appoggiare il candidato scelto dalla Lega Serie A. Che ieri ha incontrato Gravina: pur non avendolo ancora appoggiato in via ufficiale, il confronto è stato definito positivo e la soluzione di un voto pressoché plebiscitario sembra sempre più vicina. D'altra parte, non avrebbe senso non appoggiare quello che come ricordavamo è il candidato unico e quindi sarebbe eletto a prescindere: meglio creare una base condivisa per la federcalcio che verrà. Di cui la Serie B vuole fare parte: la prossima settimana sarà convocata una nuova assemblea, e se nel frattempo l'appoggio della Serie A sarà ufficializzato, a quel punto seguirà anche quello della B. Dopo gli scontri estivi, il passo indietro è dietro l'angolo.