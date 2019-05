© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A MC Sport, durante Maracanà, è intervenuto l'ex difensore Dario Dainelli. Ecco le sue parole:

Sulla Fiorentina

"Non era preventivabile un finale così. Ora li aspetta una partita da dentro o fuori. Difficile fare un pronostico, la Fiorentina gioca in casa ma sarà una partita giocata sui nervi e sulla foga agonistica. C'è troppo in ballo. Pioli? Con questo gruppo aveva instaurato un rapporto importante dal punto di vista umano, vista anche la vicenda Astori. Montella è un allenatore di qualità e si pensava di cominciare un nuovo ciclo e avvantaggiarsi, non pensando che la situazione potesse peggiorare. La situazione era poco prevedibile e sono state fatte delle considerazioni che oggi non sembrano giuste. Penso che giocare in casa contro il Genoa sia importante. La qualità della Fiorentina, se riescono a tirarla fuori, è superiore a quella del Genoa".