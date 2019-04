Daino: "Gattuso? Vorrei vedere al Milan un allenatore che dia un gioco"

© foto di Federico De Luca

L'ex giocatore Daniele Daino è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla sconfitta del Milan in Coppa Italia e su Gennaro Gattuso: "Se non arrivano i risultati, e per il Milan significa il quarto posto, le carte in tavola cambiano. È una squadra che si è persa, le prestazioni sono deludenti e nell'ultimo mese non stiamo più vedendo un gioco. La Lazio ha dominato. È un Milan con il fiatone, in affanno: nella volata finale per il quarto posto servirà molto la mentalità. In questo momento la squadra rossonera è in panne anche da questo punto di vista. Il Milan sta facendo il campionato che doveva fare: non è una squadra al livello dell'Inter. La squadra rossonera è ancora in costruzione, chiunque avrebbe messo la firma a inizio stagione nel vedere la squadra rossonera competere la Champions. Gattuso è un allenatore che cura molto la fase difensiva per poi agire in contropiede. Per due mesi il Milan ha avuto la fisicità per fare questo gioco, ma poi non ha avuto altre idee per cambiare nel momento di difficoltà. Preferisco allenatori che fanno calcio, e questo #Milan non ha mai giocato un vero e proprio calcio. A me piacerebbe rivedere in Italia Maurizio #Sarri, non capisco come mai lo abbiamo lasciato andare in Premier. Gasperini? Merito dell'Atalanta".