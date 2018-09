© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diciassette anni dalla prima partita in Chievo. Il 26 agosto 2001 la squadra veronese giocava la sua prima partita in Serie A, un sorprendente 2-0 a Firenze con reti di Perrotta e Marazzina che inaugurò la ancora più sorprendente stagione del Chievo. Che domenica, 17 anni dopo, festeggerà le 600 presenze in Serie A. Non tutti lo avrebbero immaginato nel 2001.