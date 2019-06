Guai in vista per Neymar. Secondo le informazioni riportate da UOL in Brasile, una donna ha accusato di stupro l'asso brasiliano. Gli eventi si riferiscono alla serata del 15 maggio, in un hotel a Parigi: la donna ha conosciuto il calciatore attraverso il social network Instagram, ma l'incontro sarebbe finito male perché l'ex Barcellona, ubriaco, avrebbe mostrato un atteggiamento molto aggressivo. Sarebbe poi tornata in Brasile due giorni dopo l'incontro, ma non ha denunciato subito l'accaduto per paura. L'entourage di Neymar ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna denuncia.