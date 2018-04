Dal calcio al... grande schermo: Dimitar Berbatov diventa un gangster

© foto di Allstar/Image Sport

Dal calcio al... cinema. Il classe '81 Dimitar Berbatov fiuta un nuovo gol, ma stavolta si toglie gli scarpini da calcio e si cala nelle vesti di attore. L'ex attaccante tra le altre di Bayer Leverkusen, Tottenham, Manchester United e Monaco, vicinissimo in passato anche al trasferimento in Serie A (Fiorentina e Juventus), interpreterà infatti uno spietato gangster nel film "Revolution X: The Movie". Un modo originale per mettersi alle spalle la deludente parentesi indiana coi Kerala Blasters degli ultimi mesi.

Ecco qualche immagine tratta dal trailer del film.