Dal calcio all'hockey: buona la prima per l'ex portiere Petr Cech

Cambio vita per l'ex portiere, anche sul ghiaccio para i rigori

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - Tre rigori parati, il titolo di "uomo partita", il debutto battezzato con la vittoria della sua squadra: non poteva esserci esordio migliore per Petr Cech, alla sua prima da portiere in una squadra di hockey. L'ex portiere di Chelsea e Arsenal ha firmato a sorpresa settimana scorsa per il Guildford Phoenix, seconda divisione della National Ice Hockey League. Ed è stato subito protagonista, nell'ultimo fine settimana, nella vittoria della sua nuova squadra contro gli Swindon Wildcats. "Era il mio sogno da bambino giocare ad hockey, ora l'ho realizzato e nessuno me lo può togliere", le parole del portiere ceco, che dopo il ritiro è diventato un dirigente del Chelsea.