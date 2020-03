Dal lusso all'amuchina: il gruppo Louis Vuitton produrrà gel igienizzante per mani

vedi letture

Meno profumi, più Amuchina. Che in realtà è soltato uno dei nomi commerciali, per distacco quello più celebre, del gel igienizzante, prodotto che va a ruba ai tempi del Coronavirus. E di cui vi è sempre maggiore bisogno. Tanto che in Francia il gruppo LVMH, multinazionale del settore lusso che possiede, tra gli altri marchi oltre Louis Vuitton, anche Dior, Givenchy, Fendi, ha annunciato la decisione di convertire la produzione della propria divisione profumi e cosmetici alla produzione di gel disinfettante per mani. Non un'azione a fini di lucro: il gruppo, guidato da Bernard Arnault (noto in Italia soprattutto perché considerato un potenziale acquirente del Milan), distribuirà il gel a ospedali e altri presidi sanitari francesi.