Dal Manchester United a... Sky Sports: Mourinho nuovo commentatore tv

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho riparte da... Sky Sports! Nuovo incarico per lo 'Special One', che inizierà questa stagione sportiva come commentatore dell'emittente televisiva per le partite di Premier League. Previsto già domani il suo grande esordio, in occasione di una sfida non certo casuale, ossia quella tra le sue ex squadre Manchester United e Chelsea. Aspettando sempre la chiamata giusta per riniziare quanto prima ad allenare...