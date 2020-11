Dal riscaldamento allo stop al minuto 10: l'omaggio di Atalanta ed Hellas a Maradona

Continuano, in tutti gli stadi della Serie A, gli omaggi riservati a Diego Armando Maradona. Prima di Atalanta-Hellas, sono risuonate le note di "Live is Life", la canzone del più famoso riscaldamento della storia. Poi il minuto di silenzio prima del fischio d'inizio e lo stop, al minuto dieci, per celebrare ancora una volta la leggenda argentina.