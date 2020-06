Dal Sudamerica al Giappone, fino all'Australia. Napoli-Inter sarà seguita in tutto il mondo

Un evento seguito in scala planetaria. I riflettori del calcio mondiale saranno puntati domani sera sul San Paolo per Napoli-Inter. La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà seguita in tutti e 5 i continenti. Le maggiori emittenti internazionali - si legge nella nota del club azzurro - trasmetteranno il match per una copertura televisiva di oltre 200 Nazioni. Saranno collegati i maggiori Paesi europei ma anche i principali Stati oltreoceano quali Argentina, Brasile, Uruguay, Cile, l'intera America Latina oltre a Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Giamaica, Australia e Nuova Zelanda. Collegati anche Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Kenia, Guinea, Isole Vergini, Sierra Leone, Senegal, Tanzania, Vietnam, Zimbabwe e tutto il panorama mondiale.