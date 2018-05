Dalic: "Pjaca? Speriamo ritorni quello di prima dell'infortunio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato a Tuttosport della situazione di Marko Pjaca, in prestito allo Schalke dalla Juventus, soprattutto in vista dei Mondiali di Russia. "È un gran calciatore e prima di infortunarsi giocava un calcio straordinario. Per me e la Croazia è un giocatore importante, ci auguriamo tutti torni quello di prima dell'infortunio. Ha bisogno di partite, allo Schalke mi aspettavo lo impiegassero maggiormente".