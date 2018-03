Dall'Argentina: Sampaoli e il Barça hanno deciso, Messi out stasera

© foto di J.M.Colomo

Leo Messi out per la sfida di stasera dell'Argentina contro l'Italia. La 'quasi' certezza arriva da Tyc Sports che spiega come il fastidio muscolare della Pulce abbia consigliato massima prudenza al ct Sampaoli, che nelle ultime ore ne ha parlato anche con la dirigenza del Barcellona. Per questo, second l'emittente, Messi salterà sia la sfida di stasera contro l'Italia che quella di martedì contro la Spagna.