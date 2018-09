Dall'azzurro all'aquila bicefala. Vrioni convocato dall'Albania U21

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver vestito le maglie dell'Under 18 e Under 19 italiana il centravanti classe '98 Giacomo Vrioni del Venezia, ma di proprietà della Sampdoria, si prepara a una nuova avventura con la maglia dell'Under 21. Ma non quella allenata da Gigi Di Biagio, bensì quella albanese che lo ha convocato per la sfida in programma giovedì sei settembre contro la Spagna valida per le qualificazioni al campionato europeo che si terrà in Italia la prossima estate. Ma non solo perché l'11 settembre Vrioni potrebbe giocare contro quelli che sarebbero potuti essere i suoi compagni di nazionale visto che in programma c'è l'amichevole proprio fra Albania e Italia.