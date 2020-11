Dalla C alle qualificazioni Mondiali con la Rep. Dominicana. Bosco: “Un enorme orgoglio”

Il suo debutto con la nazionale della Repubblica Dominicana ancora non c’è stato, a causa del rinvio delle gare in programma a ottobre e valide per le qualificazioni al Mondiale del 2022, ma è quasi certamente solo rimandato. Andrea Bosco, difensore della Pro Sesto, era stato infatti convocato – assieme al triestino Antonio Natalucci – dalla nazionale caraibica per la prima volta e ai microfoni di Sestonotizie.it ha raccontato l’emozione per questo chiamata: “Una grande soddisfazione ed un enorme orgoglio poter giocare con la maglia del proprio Paese. Ogni anno ci torno a trovare mia madre e i parenti, è la mia seconda casa. E quando sono lì, mi alleno con uno dei club più importanti della serie A locale, l’Atletico Pantoja. E così i dirigenti caraibici hanno iniziato a seguirmi, a vedere le mie prestazioni con la Pro Sesto ed è arrivata questa convocazione che mi rende davvero felice”.