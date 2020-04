Dalla Casa di Carta al Grande Fratello: le interpretazioni social di Immobile e Jessica

Anche senza segnare, Ciro Immobile si prende la scena nel mondo Lazio. In un periodo difficile per tutti gli italiani, con il lockdown che ancora impone ancora alle persone di rimanere dentro casa, insieme alla moglie Jessica trova il modo di far ridere e divertire tutti i rispettivi follower con una serie di video simpatici sui propri social. Dalla scena della Casa di Carta, con un dialogo tra il Professore e Tokyo, a una simulazione di una nomination del Grande Fratello: "Sì Alfonso (Signorini, ndr), nomino Ciro, voglio che venga eliminato". Passando un frame di Gomorra con il piccolo Mattia e una finta entrata in discoteca, con Immobile negli inediti panni di un buttafuori. Siparietti che non fanno altro che aumentare la popolarità dell'attaccante biancoceleste, che quest'anno, prima dello stop, era lanciatissimo verso la vittoria della classifica marcatori (27 gol, +6 su Ronaldo) e della Scarpa d'Oro (+4 da Lewandowski).

Di seguito alcuni dei filmati da loro postati sui social: