Dalla Juve all'Inter e viceversa: Conte erede di Lippi e Trapattoni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte è molto vicino alla panchina dell'Inter, dopo aver allenato la rivale storica, la Juventus. Un percorso già compiuto da tanti illustri colleghi in passato: da Giovanni Trapattoni a Claudio Ranieri, sono tanti ad essersi seduti prima sulla panchina bianconera e poi su quella nerazzurra. Rino Marchesi e Alberto Zaccheroni, invece, sono gli unici allenatori ad aver fatto il percorso inverso.

Lippi e Trap su tutti - Il Corriere dello Sport passa in rassegna tutti i nomi, che hanno un fattore comune: in nerazzurro non sono praticamente mai riusciti a fare meglio dell'esperienza in bianconero. Il primo della lista è Giovanni Trapattoni, che a Torino ha vinto tutto, mentre a Milano ha conquistato solo uno Scudetto e una Coppa Uefa. Il Trap tornò poi a casa, così come ha fatto anche Marcello Lippi, la cui avventura nella Beneamata è stata tutt'altro che indimenticabile. Il precedente più recente è quello di Claudio Ranieri, poi ci sono anche Heriberto Herrera, Jesse Carver e Giovanni Ferrari, il primo assoluto.