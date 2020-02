vedi letture

Dalla Palma sul Cor.Sport: "Perché Conte non ritiene Eriksen pronto per giocare dal 1'?"

Fondo di Alberto Dalla Palma sulle colonne de Il Corriere dello Sport dove c'è ampio spazio per la lotta Scudetto. "Dopo oltre sei mesi di campionato, lo Scudetto non è più una corsa tra Juve e Inter. Conte deve iniziare l'inseguimento e domandarsi il prima possibile se stia sbagliando qualche cosa. Perché Eriksen, che è costato solo venti milioni ma ne vale almeno cento, non deve giocare una partita Scudetto? Appena entrato ha creato subito due occasioni ma per ora non viene ritenuto pronto per partecipare dall'inizio".