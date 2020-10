Dalla Palma sul Corriere dello Sport: "Conte e Gasperini gli anti Pirlo "

vedi letture

"Se alla vigilia dei recuperi gli anti Pirlo erano tre - scrive Alberto Dalla Palma nel suo fondo sulle pagine del Corriere dello Sport - dopo le goleade di Inter e Atalanta sono rimasti in due aspettando lo scontro diretto di domenica tra Conte e Inzaghi, uscito a pezzi dalla sfida con Gasperini, dal quale era stato castigato anche alla ripresa del campionato post lockdown. Siamo solo all’inizio, è chiaro, il campionato è lungo e l’incubo Covid può farlo diventare più un torneo di subbuteo che di calcio, considerando che ci sono presidenti (Cairo) che vogliono giocare anche quando gli avversari (il Genoa) sono chiusi in quarantena e non hanno nemmeno un portiere da mettere in campo. Sembra tutto irreale, gli stadi sono vuoti e il tampone sta diventando l’avversario da battere: nel frattempo l’Inter esibisce tutta la sua forza a Benevento, cambia sette giocatori rispetto al ribaltone contro la Fiorentina e segna cinque gol all’altro Inzaghi. Un mercoledì nero per la famiglia piacentina, che domenica aveva festeggiato una doppia vittoria in diretta tv".