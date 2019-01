Dalla Questura: nessun coro razzista in Bologna-Juve. E il club replica

Fonte: Bolognafc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito la notizia pubblicata dal Bologna sul suo sito ufficiale in merito a quanto accaduto durante l'ultima gara di Coppa Italia tra Bologna e Juventus andata in scena al Dall'Ara.

"Nessuna segnalazione di comportamenti razzisti è stata fatta per la partita di Coppa Italia Bologna-Juve di sabato sera, allo stadio Dall’Ara. Lo riferiscono dalla Questura del capoluogo emiliano: durante il match, dal personale di Polizia presente allo stadio, non sono state sentite offese o ululati di stampo razzista dagli spalti e di conseguenza, a quanto si apprende, non si è proceduto in alcun modo”.

La notizia, rilanciata ieri sera dall’Ansa, dovrebbe chiudere definitivamente il capitolo delle inesistenti espressioni razziste allo stadio Dall’Ara in occasione di Bologna-Juventus. “Dispiace che l’errore di valutazione di un telecronista”, afferma l’amministratore delegato Claudio Fenucci, “purtroppo mai smentito dall’emittente nonostante le segnalazioni effettuate dal nostro Club ai diretti interessati a partita ancora in corso, abbia tratto in inganno tante persone e addirittura alcuni addetti ai lavori che hanno fatto riferimento nel corso di interviste a questo episodio, in realtà mai verificatosi. E’ giusto che si faccia chiarezza e che la piazza di Bologna non venga considerata responsabile di fatti non avvenuti”.