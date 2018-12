Dalla Spagna: c'è la data della sentenza CR7 sull'evasione fiscale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tribinale Provinciale di Madrid si pronuncerà il prossimo 21 gennaio su Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarà condannato a due anni di carcere (che non sarà fisicamente scontata) e 18,8 milioni di risarcimento (comprensivi di interessi) frutto del patteggiamento con il Fisco, in riferimento ai proventi dei diritti di immagine ottenuti tra il 2011 e il 2014 e non dichiarati. Fonti giuridiche, riporta l'agenzia spagnola EFE, hanno informato che il processo avverrà alle ore 9.50.